Bagnaia vince la terza gara di fila in Austria e si prende un bel 10 come la Ducati. Stesso voto anche per Fabio Quartararo, secondo in rimonta su una pista in cui partiva sfavorito e autore di un sorpasso capolavoro alla nuova chicane. Bene anche le altre moto di Borgo Panigale, soprattutto Miller e Marini (3° e 4°). Aprilia in difesa, altro disastro per Honda e KTM da sufficienza sul circuito di casa. Di seguito le pagelle e i voti di Paolo Beltramo