Pecco conquista in Austria la terza vittoria consecutiva e analizza i progressi fatti rispetto alla prima metà del campionato: "Ho lavorato per non ripetere certi errori, ne ho fatti troppi a inizio stagione. Dovevo stare più tranquillo, adesso uso più il cervello: in gara ho provato a mantenere il vantaggio su Quartararo con costanza, restando il più calmo possibile". Prossima gara il 4 settembre a Misano: "La mia gara, spero di farvi divertire con un weekend all'altezza degli ultimi GP"

Con questa gara tu e Quartararo avete alzato ancora l'asticella? "La gara è stata molto lunga, non mi sono trovato nella situazione giusta con la gomma davanti purtroppo. Per essere sicuri, visto che ho fatto già troppi errori in questa stagione, abbiamo cercato di rischiare meno sulla scelta. Ho avuto alcuni problemi con il bloccaggio della ruota anteriore, ma alla fine è andata bene, sono molto contento. Immaginavo che Quartararo avrebbe recuperato in modo super, questo weekend è stato più veloce di noi"

Come hai vissuto il sorpasso di Miller? "Quando Jack mi ha superato ho capito che avrei dovuto spingere un po' di più, aumentare il ritmo. Ci ho provato, sapevo che la gomma dietro avrebbe retto fino agli ultimi 5 giri, poi è veramente calata tanto. Però abbiamo fatto un bel lavoro con le gomme usate in tutto il weekend, quindi sapevamo di essere pronti in questa situazione. Purtroppo nelle fasi iniziali della gara non potevo spingere con la gomma anteriore, perché avevo molti problemi con il pieno di benzina. Però lentamente è andata sempre meglio, gli ultimi due giri ero veramente in una situazione critica con le gomme, ma alla fine è andata bene"

Marquez è un punto di riferimento per questo sport, ma per adesso è assente per infortunio. Ma possiamo dire che ora sei tu il punto di riferimento della MotoGP? "Noi stiamo cercando di fare il miglior lavoro possibile. A casa abbiamo lavorato per capire certi errori, la scelta della gomma di oggi è stata fatta anche per questo, perché ho commesso troppi errori nella prima parte di stagione, in cui dovevo stare più tranquillo. Adesso uso più il cervello: ho provato a mantenere il vantaggio con costanza, ero sicuro di avere il passo giusto e ho cercato di essere il più calmo possibile. Credo di aver capito i motivi dei miei errori a inizio stagione, questo ci aiuterà, ma penso ci sia ancora tanto da imparare da piloti come Rossi, Stoner, Marquez, Lorenzo, Pedrosa, c’è ancora tantissima strada da fare per crescere"

La prossima gara è a Misano il 4 settembre. Che sensazione ti dà? "Sono molto contento, è la mia gara di casa, sono felicissimo, sarà importante non fare errori come lo scorso anno, proverò a fare un weekend all’altezza degli ultimi GP. Spero che io vi possa far divertire"