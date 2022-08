Bastianini non è riuscito a concludere la gara a causa di un problema tecnico. Quando mancavano 22 giri alla fine del GP Austria, il cerchio della ruota anteriore della Ducati si è piegato: come mostra Guido Meda durante Race Anatomy, il cerchio ha impattato sul cordolo deformandosi, probabilmente in un momento in cui Enea era in piega e la gomma era schiacciata. I meccanici del team Gresini hanno contrassegnato questo cerchio sfortunato con una simpatica etichetta: "Race de merda, ko"

