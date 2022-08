MotoGp

Quartararo chiude il GP Austria al 2° posto e resta in testa al Mondiale con la cifra 'tonda' di 200 punti. Aleix Espargaró (6° al traguardo) insegue a -32 dal francese. Bagnaia rimane in terza posizione a -44 dalla vetta, ma con la vittoria al Red Bull Ring rosicchia 5 punti al pilota della Yamaha. Bastianini cade a Spielberg e perde due posizioni in classifica, adesso è 6° a -82 dal Diablo. Prossimo appuntamento il 4 settembre a Misano GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA IN AUSTRIA