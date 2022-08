Week end storto per Franco Morbidelli, che nei giorni scorsi aveva spiegato ai microfoni di Sky le sue difficoltà con la nuova Yamaha, inadatta al suo stile di guida (“con quella vecchia mi riusciva tutto più facile”). Partito dalla sesta fila, il pilota romano della Yamaha è scivolato a quattro giri dalla fine per un un suo errore. Che ha spiegato così: “È stato un incidente sfortunato. Mi stavo riprendendo, mi sentivo bene”. Per un volta soddisfatto del ritmo gara, Franco ha vanifato tutto con una scivolata: "Puntavo ad arrivare ai due rivali davanti a me e Miguel Oliveira. Li abbiamo raggiunti, il mio ritmo era discreto, ma quando ho superato Miguel sono uscito di pista alla curva 6, poi ho fatto la curva 7 con una traiettoria esagerata e devo aver messo la ruota sullo sporco perché alla curva successiva, a sinistra, non appena ho girato la moto, l’anteriore mi è partito sotto i piedi”. Come al solito Morbidelli si sforza di privilegiare gli aspetti positivi. “È un peccato, ma questo fine settimana abbiamo fatto progressi. Sono stato in grado di sfruttare un potenziale maggiore dalla mia moto ed essere più veloce in generale. Dobbiamo andare avanti così. Vedremo a Misano se riusciremo a replicare quel bel feeling o magari a migliorarlo ancora un po’”.