Tutti a scomodare Stoner. Chissà perché il suo nome ricorre spesso, da qualche gara a questa parte. Dopo la vittoria in Gran Bretagna, Bagnaia aveva confessato di aver ricevuto consigli utili dal fenomeno australiano, l’unico vincitore di un titolo Motogp con la Ducati. Certo, anche Valentino Rossi gli aveva sussurrato al telefono il modo migliore di scegliere le gomme, e quando due campioni così ti offrono la loro esperienza, non si può certo rifiutare. Sarebbe un delitto, prima ancora che un reato di lesa maestà. Caso vuole, dopo la vittoria a Silverstone, che il terzo successo consecutivo di Bagnaia, ottenuto in Austria quindici giorni dopo, abbia riportato in auge il nome del campione australiano, al quale Pecco viene accostato (con il rispetto dovuto a Stoner…) per la medesima sequenza vittoriosa che solo a Casey era riuscita prima d’ora in sella alla Ducati.