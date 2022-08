Sembrava tutto apparecchiato per la promozione di Martin nel team ufficiale, ma Ducati ha scelto Bastianini: partito indietro nelle gerarchie, la "Bestia" ci ha creduto fin da inizio stagione. Ha vinto tre gare e ha cambiato i piani di Borgo Panigale. I retroscena dietro la scelta del sostituto di Jack Miller a partire dal 2023. La MotoGP torna nel weekend a Misano: il GP di San Marino è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Enea Bastianini deve ringraziare tante persone, nel 2023 sarà pilota ufficiale Ducati, un obiettivo centrato grazie ai suoi genitori Antonella ed Emilio, che lo hanno messo in moto da bambino, a Fausto Gresini che lo ha portato nel Motomondiale nel 2014, al manager Carlo Pernat, alla Ducati che lo ha portato in MotoGP. Ma il ringraziamento più grande Bastianini lo deve a sé stesso, perché nessuno come lui ha creduto al sogno di diventare un pilota ufficiale Ducati dopo solo due anni dal debutto nella MotoGP. Pochi sanno, infatti, che quest’inverno la Ducati gli aveva proposto un rinnovo biennale, senza però garantirgli la sella da ufficiale. Quel posto, sembrava di Jorge Martin, pilota spagnolo, destinato ad affiancare Pecco Bagnaia. Non per Bastianini, che ha scommesso su sé stesso consapevole della sua forza anche a dispetto di una scelta che tanti ritenevano azzardata.