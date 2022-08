Misano un anno dopo: quante differenze con il 2021

È passato quasi un anno dall’ultimo GP di Misano. Era il 24 ottobre 2021, tante cose sono cambiate in MotoGP. Rossi non corre più con le moto. Marquez aveva vinto quella gara, invece questa volta sarà assente per infortunio. Bagnaia è in corsa per una rimonta che non appare impossibile come un anno fa, quando Quartararo diventò campione del mondo proprio sul circuito intitolato a "Marco Simoncelli". Il GP di Misano è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW