Pecco ha parlato del suo futuro compagno di squadra dal 2023: "Quale sarà la differenza per Bastianini nel team ufficiale? Sarà molto diverso il lavoro nel weekend di gara, adesso collaboro benissimo con Miller, magari con Enea non sarà facile all'inizio perché non è abituato, ma sono comunque molto felice del suo arrivo". Domenica il GP di San Marino è in diretta alle 14 su Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW MOTOGP A MISANO: LA GUIDA TV Condividi

Dopo tre vittorie consecutive, Francesco Bagnaia proverà a calare il 'poker' a Misano, che domenica ospiterà GP di San Marino e della Riviera di Rimini, dove il pilota della Ducati aveva conquistato pole (con record) e vittoria nel 2021. "Sono molto contento di correre qui - racconta il torinese - è la mia gara di casa, la aspetto da inizio stagione, conosco molto bene il tracciato, ci alleniamo qui, spero di poter regalare un bello spettacolo ai tifosi. Ma non sarà facile, in teoria non è il circuito più adatto per noi e qui Quartararo è molto competitivo e anche l'Aprilia ha fatto progressi notevoli, quindi non sarà semplice, anche perché le condizioni meteo non sembrano molto positive. Ma speriamo che non piova...".

"Bastianini dovrà adattarsi al nostro team"

Il ducatista dà anche il 'benvenuto' al futuro compagno Bastianini nella conferenza del giovedì a Misano. "Sono molto felice del suo arrivo - confessa Bagnaia - non volevo essere io a decidere, è una decisione che spetta alla squadra. Conosco molto bene Enea, da quando eravamo ragazzini, penso che le cose possano andare bene insieme. La cosa più importante sarà permettergli di imparare a conoscere il modo in cui lavoriamo". Ma quale sarà la differenza per Bastianini nel team factory? "Sarà molto diverso il lavoro nel weekend di gara - spiega Pecco - adesso lavoro benissimo con Miller, parliamo delle gomme, delle curve, questo ci aiuta entrambi, è un lavoro che facciamo insieme. Magari con Enea non sarà facile all'inizio perché non è abituato a lavorare così, bisogna iniziare dal primo weekend a lavorare in questo modo e vedere se è in grado di gestire questo tipo di lavoro".

Bagnaia: "Non merito di essere accostato a Rossi" Con il tris in Germania, Olanda e Austria il piemontese è entrato nel ristretto 'club' dei piloti capaci di vincere tre gare di seguito: prima di lui in MotoGP c'erano riusciti soltanto Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Casey Stoner e Dani Pedrosa. "Sono felice di essere affiancato a questi fuoriclasse - ammette - ma loro hanno vinto molto di più di me e prima di vedere il mio nome accanto al loro devo crescere ancora. Sono un pilota giovane, con tante cose da imparare. Loro sono leggende, è strano essere affiancato a loro, non penso di meritarmelo".

"Dovizioso ci mancherà, persona e pilota super" A proposito di grandi campioni, un pensiero di Bagnaia anche per Andrea Dovizioso, che a Misano correrà l'ultima gara della sua carriera. "Sarà un weekend emozionante per lui - le parole di Pecco - tutti avremo ricordi speciali di Andrea, era l'unico in grado di lottare con Marquez quando Marc era all'apice assoluto della sua carriera. E' stata una delle persone più pulite nel nostro sport, ci mancherà". Un'ultima battuta proprio sul catalano, tornato in sella a una Honda sul circuito di Aragon dopo la convalescenza per la quarta operazione al braccio, che potrebbe partecipare ai test ufficiali in programma a Misano il 6-7 settembre: "Marquez è uno dei piloti più forti - conclude Bagnaia - quando tornerà sarà veloce e starà davanti, gli servirà solo un po' di tempo".