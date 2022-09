La presenza di Marc Marquez ai test ufficiali di Misano di martedì 6 settembre e mercoledì 7 sembra sempre più probabile: nei giorni scorsi il pilota di Cervera è tornato in pista su una Honda CBR 600. Sensazioni positive per lo spagnolo, che nelle prossime ore tornerà in sella per un'altra prova probabilmente con una moto di cilindrata superiore. Se non ci saranno problemi, Marquez sarà dunque a Misano la prossima settimana come richiesto dal team manager Alberto Puig e da Honda

