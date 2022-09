Peccato per quelle cadute, unica stonatura in una giornata fino a quel momento perfetta. Addirittura al di là delle attese per Mattia Pasini che aveva chiuso la mattinata con il secondo miglior tempo alle spalle di Celestino Vietti. Entrambi sono poi scivolati al pomeriggio, ma il tempo della Fp1 è stato sufficiente per tenerli nella prima fila virtuale al termine della giornata di prove. Pasini si è visto scavalcare nella combinata da Alonso Lopez, perché dopo la caduta in Fp2 il romagnolo non è più riuscito a ritrovare il ritmo migliore. Ma per come è cominciata la nuova avventura di Mattia è già un successo. Dopo aver messo insieme un suo team, solo per questa gara, Pasini si è presentato a Misano da vero pilota privato. Un’idea su cui ha lavorato duramente nei mesi scorsi per mettere insieme budget, mezzi e uomini. Azzeccata la scelta di correre sulla pista di casa che lui conosce come le sue tasche, ma considerando che l’ultima sua presenza in pista risale al Gran Premio del Mugello (sei gare prima) non era certo scontato un inizio così brillante. Confortante anche l’avvio di Vietti, di norma poco efficace in prova. Il piemontese è stato tradito da un’ingenuità a metà del secondo turno (si è voltato per controllare chi lo seguiva ed è poi caduto senza poter più tornare in pista).