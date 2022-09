Bastianini è stato il più veloce nelle Libere di Misano, preceduto proprio da Bagnaia, suo futuro compagno nel team ufficiale: "Con Pecco ci siamo aiutati, anzi è stato più lui ad aiutare me: nel mio giro lanciato ho beccato la bandiera gialla, ho rallentato e mi sono messo dietro di lui". Sulla partenza di Giribuola, destinato alla KTM nel 2023: "È stata una botta per me, non mi aspettavo che andasse via, ma l’ho accettato. La Ducati mi metterà a disposizione un altro capotecnico valido"

"Sono contento del risultato, essere davanti già venerdì significa essere migliorati in una fase che sembrava un po' critica. Con Bagnaia ci siamo aiutati, anzi è stato più lui ad aiutare me: nel mio giro lanciato ho beccato la bandiera gialla, ho rallentato e mi sono messo dietro Pecco, avere un riferimento davanti aiuta, siamo stati veloci ed è questa la cosa fondamentale".

Come hai preso la notizia del passaggio di Giribuola in KTM dal 2023? Se potessi fare una richiesta, quale capotencico avresti in mente?

"È stata sicuramente una botta per me, non mi aspettavo che andasse via, ma l’ho accettato. Capisco entrambi le parti, noi andremo comunque avanti. Sono sicuro che Ducati mi metterà a disposizione una persona molto valida e competente, quindi sono abbastanza tranquillo per il mio futuro. Mi dispiace per Giribuola, lavoriamo molto bene insieme, ma ci sono delle cose che non dipendono da me che lo porteranno in KTM".