Il piemontese del team Mooney VR46 scatterà dalla pole a Misano davanti agli spagnoli Arenas e Lopez, Arbolino e Dalla Porta partiranno dalla seconda fila, 10° tempo per Mattia Pasini. Domenica il GP di San Marino e della Riviera di Rimini di Moto2 è in diretta alle 12.20 su Sky Sport MotoGP, Sky Uno, TV8 e in streaming su NOW

Una qualifica perfetta, se non fosse per quella scivolata all'ultimo giro a tempo ormai acquisito. Celestino Vietti ancora una volta ha ribaltato i pronostici prendendosi una pole position su cui non era facile scommettere. Abituato a rincorrere in gara, domenica il piemontese scatterà per la terza volta dalla prima casella dello schieramento, davanti ad Albert Arenas, secondo a dispetto della caduta iniziale, e a un temibilissimo Alonso Lopez, la scommessa di Luca Boscoscuro, team manager e proprietario della omonima marca per cui corre il giovane spagnolo. Vietti è scivolato all’ultimo dopo aver firmato il giro più veloce, per fortuna senza conseguenze: "Potevo evitare la caduta alla fine. Ho frenato per non prendere Acosta, ma in gara spero di essere veloce come oggi", ha detto Celestino, attardato in classifica, dove insegue Fernandez e Ogura, staccato di 27 punti. Il giapponese, mai in palla sulla pista romagnola, ha chiuso con l’ottavo tempo e scatterà dalla terza fila di fianco dello spagnolo, nono classificato e meno efficace rispetto alle ultime gare.