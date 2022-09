Qualche goccia di pioggia e i rapporti di forza vengono stravolti. Al momento della verità, sul circuito di Misano le nubi cariche di pioggia che incombevano minacciose scaricano poche gocce d’acqua, sufficienti a mandare in tilt la prima fila uscita dalle prove libere (disputate con il sole). Oncu ringrazia, lui con la pioggia ci va a nozze, e si prende la quarta pole in Moto 3, davanti a Daniel Holgado e al sempre più convincente Diego Moreira, orgoglio brasiliano reduce da due sesti posti. La pioggerellina che peraltro non ha richiesto l’uso delle gomme specifiche, ha parzialmente scombussolato i piani di Guevara che nonostante il cambio di gomme a metà turno, e il gran ritmo trovato nelle libere, ha dovuto accontentarsi della seconda fila con il quinto posto. Comunque meglio di Dennis Foggia che ha dominato in prova e ha corso la qualifica senza la confidenza dimostrata sull’asciutto. Dennis, che ha bisogno più di tutti di puntare al risultato grosso, per tenere aperto il discorso titolo, scatterà in gara dalla terza fila con il settimo tempo. Sperando a questo punto nella grazia del meteo per ritrovare la confidenza momentaneamente perduta. Augurio condiviso con Sasaki che aveva chiuso il turno mattutino con il terzo miglior cronologico per poi ritrovarsi a fine qualifica addirittura al centro della sesta fila, obbligandosi a una complicata rimonta domenica (per altro alla sua portata, ricordando quanto fatto in Austria, dove ha vinto nonostante le doppia penalità scontata in gara).