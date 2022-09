Bastianini partirà dalla seconda posizione a Misano, nonostante delle qualifiche condizionate dalla pioggia: "La prima fila è una bella gioia, non è stato semplice perché la pista era bagnata soprattutto sui cordoli, si rischiava molto, però all’ultimo giro abbiamo dovuto far finta di niente ed è andata bene. Cercherò di ottenere il massimo in gara". Il GP San Marino è in diretta domenica 4 settembre alle 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Dopo la firma del contratto che lo porterà nel team ufficiale Ducati dal 2023, Bastianini sembra aver ritrovato quel feeling eccellente che aveva caratterizzato la sua guida nella prima parte di stagione. Enea ha chiuso le qualifiche del GP San Marino al terzo posto, ma partirà dalla seconda posizione per via della penalità subita da Bagnaia. Scattare dalla prima fila sarà fondamentale per il pilota del team Gresini, dato che a Misano si prevede una lotta serrata tra tante Desmosedici (attenzione anche al poleman Miller e a Bezzecchi). Bastianini ha mostrato però una naturalezza che fa ben sperare i suoi tanti tifosi arrivati in circuito (Enea è originario di Rimini), come si è visto dal coraggio con cui ha affrontato le qualifiche in condizioni miste, dopo la pioggia caduta in pista: "La prima fila è una bella gioia: all’inizio sembrava potesse essere una sessione completamente bagnata, invece sono rientrato subito ai box per montare le slick - spiega Bastianini al microfono di Sandro Donato Grosso -. Non è stato semplice perché la pista era veramente un po' bagnata soprattutto sui cordoli, si rischiava molto, però all’ultimo giro abbiamo dovuto far finta di niente ed è andata bene. Come da mio stile, ho cercato di frenare sempre molto forte. Il curvone l’ho fatto un po' più piano, però abbiamo tutti osato più del normale. Sarà una gara difficile, soprattutto per la scelta delle gomme: a volte l’asfalto è caldo, altre volte è freddo, quindi le gomme sono un punto interrogativo. In ogni caso siamo stati veloci, quindi dobbiamo fare la nostra gara, cercando di ottenere il massimo. Questa è la mia gara di casa, è una pista che conosco perfettamente, mi sono sempre trovato bene qui".