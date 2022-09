Per capire che sabato vivremo a Misano, proviamo ad analizzare le prime due sessioni di prove libere. Nel venerdì di Bagnaia pesa la penalizzazione di tre posizioni in griglia , rimediata per aver ostacolato gli avversari al termine delle FP1: Pecco ha rallentato dopo il rettilineo, pensando di aver preso bandiera a scacchi . Pesa meno la scivolata nelle Libere 2, con un anteriore con il quale il pilota della Ducati non ha ancora il feeling ottimale. Ma il Bagnaia visto fin qui a Misano, maturo e consapevole dei propri mezzi, ha una certezza che riesce a trasferire al suo gruppo di lavoro: sa di poter fare un ottimo weekend, continuando la propria rimonta su Quartararo. Il pilota torinese ha chiuso il venerdì al secondo posto, dietro a Bastianini che, ormai libero di testa riguardo al futuro, può esprimere tutto il suo potenziale già a partire dalle qualifiche del GP San Marino, in programma sabato 3 settembre alle 14:10, da seguire in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Aprilia costretta a giocare in difesa

Bastianini in Ducati ufficiale perderà il suo capotecnico Alberto Giribuola (tra i papabili sostituti Marco Rigamonti, attuale capotecnico di Zarco), ma ha ancora tanto da raccogliere in questa stagione. Al termine del venerdì di Misano lì davanti ci sono anche Miller, Zarco e soprattutto Quartararo che ha un passo semplicemente straordinario. Tra i piloti in evidenza Vinales e Aleix Epargaro' a testimonianza che l'Aprilia a Misano deve giocare in difesa, ma non troppo. Passo in avanti di Franco Morbidelli, che ha chiuso decimo dietro a Bezzecchi (9°) e Martin (8°). Una buona iniezione di fiducia per lui e per la Yamaha, che lo sta supportando al meglio. Lavori in corso, per usare un eufemismo, in Honda HRC. Marquez ha girato con una 1000 stradale e sarà presente ai test della prossima settimana a Misano, mentre arriva la notizia che il direttore tecnico Takeo Yokoyama potrebbe lasciare a breve il suo incarico. La pelle del progetto Honda insomma cambia e di molto. Capitolo meteo, possibilità di pioggia per le qualifiche, ma probabilmente l'acqua arriverà a sessioni concluse.