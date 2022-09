Le parole del piemontese dopo il quarto successo di fila in stagione, record assoluto in top class per un pilota Ducati. "Che bello, e pensare che all'inizio non avevo grip e facevo fatica. Poi, man mano che la benzina calava, mi sono sentito meglio e gli ultimi giri sono stati incredibili, io ed Enea eravamo velocissimi". Pecco ha parlato anche della rimonta mondiale: "Manca ancora tanto, 30 punti sono un gap importante da colmare. Dobbiamo restare concentrati come stiamo facendo" GP SAN MARINO, GLI HIGHLIGHTS Condividi

Pecco Bagnaia ha centrato a Misano la quarta vittoria di fila del suo 2022. Un capolavoro con cui il piemontese ha riscritto la storia della Ducati nel Motomondiale, visto che finora nessun pilota era riuscito a conquistare un poker di trionfi consecutivi in MotoGP con la casa di Borgo Panigale. Una gara dominata dall'inizio, nonostante qualche difficoltà impercettibile agli occhi della maggior parte degli spettatori. "E' stata durissima, ho dato la vita per vincere questa gara - ha raccontato 'Pecco' dopo il GP di San Marino -. Nei primi giri non avevo grip e facevo fatica. A un certo punto mi si è chiuso il davanti e mi è venuta un po' di paura, non volevo forzare nonostante Vinales andasse molto forte in quel momento". Poi un progressivo miglioramento: "Mi sentivo meglio giro dopo giro man mano che calava la benzina - ha aggiunto -. E alla fine ho fatto gli ultimi 5 giri a un ritmo incredibile. Enea spingeva, io pure: abbiamo fatto i due nostri migliori tempi all’ultimo giro".

"Enea libero di attaccare, non hanno senso gli ordini di scuderia adesso" 

Il duello finale con Bastianini ha lasciato tutti col fiato sospeso. "Avrebbe potuto passarmi in staccata alla curva 14, al 'Carro Lento', mentre al 'curvone' no, lì sono andato davvero forte e sono riuscito a creare il gap che non ha consentito a Enea il sorpasso". L'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali, ha criticato Bastianini per un tentativo di sorpasso all'ultimo giro ("lì ha esagerato, poteva risparmiarsi quella staccata"), ma Bagnaia non la pensa allo stesso modo. "Mi sarei aspettato l'attacco, non vedo motivi per dare ordini di scuderia in questo momento".

Il gap Quartararo-Bagnaia si sta sempre più assottigliando: ecco l'andamento da inizio stagione

"Titolo mondiale? E' ancora lunga..." 

Chiusura sulla rimonta Mondiale, con la forbice con il leader Quartararo che si è assottigliata a 30 punti dopo che al Sachsenring aveva toccato un'apice di 91. "Ma non pensiamoci. E' ancora lunga e 30 punti sono tanti. Vediamo di rimanere concentrati come stiamo facendo". Certo, se Pecco continuerà a racimolare 25 punti a Gran Premio per il "Diablo" sarà molto difficile riuscire a tenere dietro ancora a lungo il ducatista.