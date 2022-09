Il pilota romano della Leopard domina e vince il GP di San Marino e della Riviera di Rimini e accorcia in classifica da Guevara, ora distante in classifica 35 punti. "Volevo con tutto il cuore questa vittoria - le parole di Foggia - l'avevo sognata ed è stato fantastico vincere davanti alla mia famiglia. Mia madre non viene mai alle gare e qui a Misano dovevo farle questo bellissimo regalo"

La gara perfetta nella giornata più bella. Dennis Foggia domina il GP di San Marino e della Riviera di Rimini e accorcia in classifica da Izan Guevara, ora distante in classifica 35 punti (lo spagnolo a 204, Sergio Garcia a quota 193, il romano a 169). E con questo successo a Misano, il pilota della Leopard - alla 9^ vittoria e al 21° podio in carriera - diventa anche il primo della Moto3 a trionfare tre volte nello stesso circuito. "Sono stato bravo a resistere nella prima parte - spiega Foggia a Sky Sport - poi mi sono detto 'it's time' e sono scappato via. A 5 giri dal termine la mia gomma 'partiva' tantissimo e ho fatto veramente molta fatica. Ma volevo con tutto il cuore questa vittoria, l'avevo sognata ed è stato fantastico, sono veramente felice. C'era tutta la mia famiglia, e dopo tutti i sacrifici che hanno fatto i miei genitori e i miei fratelli non potevo fallire. Mia madre non viene mai alle gare... e dovevo farle questo bellissimo regalo".