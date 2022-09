La Ducati chiude il GP di San Marino con una splendida doppietta firmata Bagnaia-Bastianini. All'ultimo giro Enea ha anche provato ad attaccare Pecco con una staccata al limite, ma il pilota torinese è riuscito a mantenere la prima posizione (vincendo la quarta gara consecutiva). Una manovra che non è piaciuta però a Claudio Domenicali. Secondo l'amministratore delegato di Ducati Corse, quella staccata è stata troppo pericolosa: in effetti dal replay si nota come la moto di Bastianini venga quasi risucchiata dalla scia di Bagnaia, rischiando un incidente che sarebbe stato drammatico all'ultimo giro del Gran Premio di casa. Domenicali ha commentato così l’episodio durante Race Anatomy: "Quando due piloti non lavorano bene insieme, io sono contento a metà. Noi abbiamo parlato con tutti i nostri piloti, sanno che non devono essere troppo aggressivi tra di loro. Enea si è comportato bene, ma all’ultimo giro si poteva risparmiare quella staccata: ha rischiato troppo, non ci piace. So che fa parte della natura dei piloti, ma ci sono 150 persone che lavorano alle loro spalle, c'è un'azienda, bisogna cercare di lavorare per la squadra, altrimenti poi veniamo criticati perché non vinciamo il Mondiale piloti: in pista vinca il migliore, ma senza fare stupidaggini".