Bastianini (Gresini Racing) è stato il più veloce nel warm up di Misano con il tempo di 1.31:934, alle sue spalle Bagnaia e Marini, 4° Quartararo, leader del Mondiale. Il programma delle gare del GP di San Marino e della Riviera di Rimini: Moto3 alle 11, Moto2 alle 12.30 e alle 14 il gran finale con la top-class. Tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW

Tre Ducati davanti a tutti anche nel warm up del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, corso sotto un bel sole e con la pista completamente asciutta: il più veloce è stato Enea Bastianini (Gresini Racing) con il tempo di 1.31:934, alle sue spalle la 'rossa' ufficiale di Francesco Bagnaia (distante soltanto 66 millesimi) e Luca Marini (Money VR46), 4° Fabio Quartararo (Yamaha), 5° Maverick Vinales (Aprilia). Fuori dalla top ten Jack Miller che sul circuito di Misano scatterà in pole davanti a 'Bestia' e a Marco Bezzecchi. Gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8 e in streaming su NOW.