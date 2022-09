Il duello finale tra Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini al GP di San Marino ha tenuto tutti col fiato sospeso. Compresi i vertici Ducati , con l'ammiistratore delegato, Claudio Domenicali , che aveva parlato in questi termini a fine gara: "Enea poteva risparmiarsela quella staccata", facendo riferimento a un tentativo di sorpasso all'ultimo giro provato dal pilota del team Gresini nei confronti del futuro compagno di squadra. Quarantotto ore dopo Bastianini è tornato sull'argomento: " Ducati ha analizzato i dati, ha visto che avevo del margine e che c’era più distanza rispetto a quella che sembrava dallo schermo. Si sono scusati. Penso non di aver fatto nulla di sbagliato ", il commento di Enea al termine della prima giornata di test a Misano.

Bastianini sui test e sul ritorno di Marquez

Qualche battuta anche sulla giornata di test, chiusa dal riminese con il 10° tempo nella classifica combinata. "Misano è una pista che conosco alla perfezione, sapevo di poter far bene anche oggi. Sono andato forte da subito senza spingere troppo, quindi bene così". Poi sulle novità per il 2023: "In realtà non abbiamo provato ancora nulla di particolare. Solo piccole modifiche, con la leva del freno più alta e un setup differente. Nulla di importante comunque". Chiusura su Marquez: "Bello confrontarsi con lui, sono contento di rivederlo in pista”.