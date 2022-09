test motogp

Dalla Honda che copia l'Aprilia per apportare miglioramenti tecnici alle sue moto, al prototipo del nuovo motore Yamaha 2023 tanto piaciuto a Fabio Quartararo: sono alcune delle principali novità presentate dalle case nella prima giornata di test ufficiali MotoGP a Misano, caratterizzata dal positivo ritorno in pista di Marc Marquez e dal solito Bagnaia (miglior tempo). Pecco ha lavorato molto sulla seconda moto, riuscendo a trovare il feeling anche con quella MARQUEZ, LE MIGLIORI FOTO DEL SUO RITORNO IN PISTA