Seconda giornata di test col brivido per Aleix Espargaró, che è caduto in curva 13 poco prima della pausa pranzo e si è procurato una micro frattura al mignolo sinistro. Lo spagnolo, che non ha potuto scendere in pista nella sessione pomeridiana, ci ha scherzato su: "La cosa peggiore è che domani non potrò andare in bici. Non è nulla di grave, non dovrò nemmeno essere operato". Dunque, nessun problema per Aragon

