Dopo Fabiano Sterlacchini e Francesco Guidotti, la casa austriaca si assicura due tecnici top in vista della prossima stagione: oltre ad Alberto Giribuola, attuale capotecnico di Enea Bastianini, sbarcherà in KTM dal 2023 anche Cristhian Pupulin, alter ego di Giribuola nel box di Jack Miller (l'australiano passerà proprio in KTM). Si trattaa di un ulteriore riconoscimento del talento di casa nostra a livello tecnico

Splende l’Italia in Motogp. Non solo con i piloti che danno filo da torcere al fenomeno Quartararo, ma anche con le sue moto, la sua organizzazione, i suoi tecnici. E’ un dato di fatto dimostrato dai successi della Ducati e dell’Aprilia, passata in meno di un anno da Cenerentola a protagonista del campionato. Ma è la casa bolognese, in questo momento, il primo riferimento tecnico. Otto moto in pista sono tante, forse troppe, ma come dice Claudio Domenicali, la qualità si misura con le classifiche, gara per gara. Se stai sempre nella prima metà, vorrà pur dire qualcosa. E le fondamenta dei successi in pista si mettono a casa, nei reparti tecnici, con il lavoro di ingegneri giovani e di talento, ingegnosi quando serve. Non è un caso che nel corso degli anni le squadre giapponesi abbiano attinto al nostro vivaio tecnico. Prima con gli elettronici (quando si trattava di sviluppare la nuova famiglia di centraline e le strategie connesse), adesso anche con gli ingegneri di pista.