Takaaki Nakagami ha rinnovato il contratto con LCR Honda e sarà dunque il compagno di squadra di Alex Rins nella prossima stagione: lo ha annunciato lo stesso team di Lucio Cecchinello. "Voglio ringraziare Honda per il continuo supporto. Darò tutto per raggiungere i migliori risultati per la squadra", ha commentato il pilota giapponese

MOTOGP, LE COPPIE PER IL MONDIALE 2023