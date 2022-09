MotoGp

Dopo i test di Misano, Marquez è tornato in pista in una sessione ufficiale nelle Libere di Aragon. Sono passati 106 giorni dal 4° intervento al braccio destro, eppure lo spagnolo è subito veloce (ha chiuso 11° a mezzo secondo dal migliore). In questi due anni è riuscito a togliersi qualche soddisfazione, ma sono stati più i problemi fisici che lo hanno tenuto per molto tempo lontano dai circuiti. Ecco la cronostoria dei suoi infortuni: tra la prima e la quarta operazione sono trascorsi 681 giorni LE LIBERE LIVE