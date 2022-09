Il ducatista soddisfatto dopo la prima giornata ad Aragon chiusa con il 5° tempo: "Non è stato un time attack esplosivo, ma abbiamo fatto un bel lavoro e sappiamo dove migliorare". Poi su Quartararo: "Fabio in rettilineo perde solo due chilometri orari, normale sia competitivo: più che altro sono sorpreso dal suo quinto posto a Misano..."

"Quartararo veloce? Non mi sorprende, sappiamo il suo potenziale. La Yamaha perde due chilometri orari in rettilineo, non stiamo parlando di grandi velocità. Se mi ha sorpreso qualcosa, è stato vederlo quinto a Misano dopo che ha fatto secondo in Austria". Così Pecco Bagnaia sul rivale per il titolo mondiale, distante 30 punti prima del GP di Aragon. Una pista sulla carta non favorevole al francese, che ha comunque chiuso al secondo posto la classifica combinata del venerdì, tre posizioni davanti al ducatista. Ma Bagnaia, forte dei 4 successi di fila e della vittoria dello scorso anno (tra l'altro la sua prima nella classe regina del Motomondiale), commenta con estrema serenità la prima giornata sul circuito spagnolo.