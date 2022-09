Il pilota del team Gresini analizza il terzo posto in griglia ad Aragon a 244 millesimi di ritardo dal futuro compagno di squadra Bagnaia: "Pecco è stato più bravo di me nel suo giro, io ho fatto delle sbavature qua e là". Poi sulla gara: "Sarà importante conservare la gomma per il finale ma anche fare una buona prima parte". Il GP di Aragon LIVE domenica 18 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW

Se Bagnaia parla del "giro migliore della mia carriera" per commentare la sua pole position ad Aragon, Enea Bastianini non la pensa allo stesso modo per quanto riguarda il suo time attack: " Ho commesso qualche errorino qua e là - ha confidato ai microfoni di Sky Sport dopo il sabato del Motorland -. Pecco ha fatto qualcosa in più, per me era difficile fare meglio di così". Alla fine il pilota del Team Gresini, a lungo al comando del Q2, è terzo, a 244 millesimi di ritardo dal futuro compagno di squadra e dietro anche a Jack Miller , il suo predecessore nel team ufficiale.

"Possiamo fare una bella gara"

Bastianini pensa già alla gara, in diretta domenica 18 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW. "Devo ancora valutare la strategia - ha concluso -. Sicuramente dovrò salvaguardare la gomma per il finale, ma allo stesso tempo fare una bella prima parte. Diciamo che dovremo remare un po' tutti quanti. Chance di vittoria? Abbiamo avuto un bel ritmo in tutto il weekend, possiamo fare bene. Ma siamo in tanti a essere veloci".