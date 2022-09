La peggiore prima fila che potesse augurarsi. Dennis Foggia scatterà dalla seconda, con il sesto tempo ottenuto in qualifica, ma davanti a lui partiranno Izan Guevara, dalla prima casella dello schieramento, Ayumu Sasaki dalla seconda e il giovane Daniel Holgado dalla terza. Sono soprattutto i primi due a preoccupare il pilota romano che fino alle classifiche ha fatto tutto molto bene ma non ha trovato il giro vincente al momento decisivo. Ciò che invece è riuscito allo spagnolo leader del Mondiale e al giapponese, in crescita costante dal Gran Premio di Assen. Entrambi, per altro, senza l’aiuto delle scie che hanno cercato in tanti, in Q2, inscenando il solito triste spettacoli di piloti al pascolo, in mezzo alla pista o fuori dal tracciato per aspettare il traino migliore. Consolatorio, almeno in parte per Dennis, il dodicesimo piazzamento di Sergio Garcia che nella classifica del campionato lo precede di 24 punti al secondo posto. Un problema in meno per lui, in una gara che si preannuncia incandescente. Il sesto tempo arriva dopo tre turni di prove in cui è sempre stato tra i protagonisti (soprattutto nei primi due del venerdì). E vale la pena ricordare che a Misano, Foggia ha vinto partendo dalla terza fila. In Moto 3 la classifica cambia spesso durante la gara. Conta essere nel gruppetto al comando negli ultimi giri, sperando che Guevara, approfittando della pole position, non provi a scappare via subito o a spaccare il gruppo nei primi giri.