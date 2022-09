la novità

Dopo aver annunciato lo scorso 20 agosto l'introduzione della Sprint Race dal 2023 in tutti i GP, adesso la Dorna ha precisato come cambierà il programma di ogni weekend. Si tratta di una gara ridotta che si svolgerà sabato pomeriggio in stile Formula 1, anche se ci sono molte differenze rispetto a quella che ha già esordito nelle quattro ruote. Sabato sparirà la quarta sessione di prove, mentre domenica non ci sarà più il warm up per Moto2 e Moto3 (confermato quello della MotoGP). Ecco come funziona nel dettaglio