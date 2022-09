Marc Marquez ha chiarito a Sky la dinamica dell'incidente con Nakagami al via di Aragon dopo il contatto con Quartararo: "Sembra che in rettilineo mi sposti verso sinistra, ma non è così: sono un pilota MotoGP, so che è un primo giro e che non mi sto giocando nulla: quando ho azionato l’holeshot, c’era un pezzo di carena di Fabio nella mia ruota. Si è bloccata e la moto è andata a sinistra". Nakagami è stato visitato in ospedale per un problema a due dita della mano, ma dovrebbe recuperare per Motegi