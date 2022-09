Prima del podio di Aragon, le telecamere riprendono un curioso dialogo dietro le quinte. Aleix Espargaró commenta la gara con Bagnaia e Bastianini. Pecco descrive l’ultimo giro in cui è stato superato da Enea, a un certo punto lo spagnolo rivolge una domanda al pilota del team Gresini: "Nessun ordine di scuderia?". Bastianini risponde sorridendo: "No, no". Bagnaia ha recuperato 20 punti su Quartararo al Motorland, adesso è a -10 dal leader del Mondiale (il francese è caduto al primo giro)

GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA