Dopo lo show di Misano Pecco ed Enea hanno dato vita a un nuovo duello, questa volta vinto dal pilota del Team Gresini. Bagnaia sorride per i 20 punti conquistati a Quartararo, protagonista di un incidente con Marquez che ha poi coinvolto anche Nakagami. Il motociclismo italiano si gode i due gioielli, futuri compagni di squadra in rosso dal 2023. E Motegi è già dietro l'angolo...

Aragon assolutamente magica con due italiani che ci hanno fatto sognare . Velocità e talento a confronto. Nessun timore reverenziale oppure ordini di scuderia (almeno per ora). Enea e Pecco hanno replicato lo show di Misano, ma questa volta il pilota del Team Gresini ha affondato il colpo alla curva sette. Bagnaia non ha replicato, con la maturità del campione, perchè i Mondiali si vincono anche così. Corretto, anche per non rischiare di buttare all'aria quello che la fortuna oggi gli ha messo su un piatto d'argento visto che, dopo sole tre curve, Fabio Quartararo è finito nella ghiaia (e poi al centro medico con abrasioni sul torace).

E' durato solo 3 curve il GP di Aragon di Quartararo: il pilota della Yamaha ha tamponato Marquez ed è stato sbalzato dalla sua M1. Una brutta botta per il francese, che per fortuna si è rialzato ed è rientrato ai box. Pochi metri dopo anche Nakagami è caduto dopo un contatto con Marquez: la Honda dello spagnolo, danneggiata dopo l'incidente con Quartararo, ha sbandato verso sinistra causando la scivolata del giapponese, poi schivato dagli altri piloti in mezzo alla pista VIDEO: CADUTA QUARTARTARO - CADUTA NAKAGAMI

La rincorsa Mondiale: Bagnaia a -10 dalla vetta

Bagnaia ora è a meno dieci punti dalla vetta, che però potevano essere cinque. Ma al momento va così, finché Gigi Dall'Igna non chiederà al gruppo dei ducatisti (e a Enea nello specifico) magari in modo ufficiale di compattarsi attorno a Pecco. Aleix Espargaro, terzo al traguardo, ha fatto un miracolo dei suoi e il meno diciassette dalla vetta gli dà una carica supplementare. Ora si vola in Giappone: a Motegi si girerà meno prima della gara per una serie di problemi logistici. Il meteo promette acqua e su questa pista si ritorna dopo lo stop dovuto alla pandemia. Troppe variabili: chi ha più lucidità nel trovare velocemente il giusto feeling può fare la differenza. Sveglia presto al mattino il prossimo weekend dunque. Se non siete appassionati di motori ma magari solo di sfide sportive.... Ne vale la pena.