Enea Bastianini vince ad Aragon la quarta gara dell'anno e si merita un bel 10. Stesso voto (ma con lode) alla Ducati, che festeggia già a settembre il titolo costruttori. Un dominio assoluto della casa di Borgo Panigale, certificato dal secondo posto di Bagnaia (9 e mezzo), sempre più vicino al sorpasso mondiale su Quartararo. Bene anche Aleix Espargaró e Brad Binder su KTM, senza voto per El Diablo, Marquez e Nakagami, coinvolti in due incidenti di gara al via

di Paolo Beltramo