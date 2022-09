L’ultimo GP corso a Motegi è quello del 2019, e il solo ordine d’arrivo ci ricorda tempi che sembrano molto distanti. Vinse Marc Marquez davanti a Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso. Ebbene, analizzando quella classifica, capiamo quanto sia cambiato l’universo MotoGP in questi due anni d’assenza del tracciato giapponese. Marc Marquez era alla sua 10^ vittoria stagionale, alla 16^ gara consecutiva in testa, al 25° hat-trick in carriera e con la sua 54^ vittoria raggiunse Mick Doohan al terzo posto di tutti i tempi. Numeri da schiacciasassi a cui eravamo abituati, ma forse non ci siamo abituati ancora a quanto è successo dopo, e cioè al fatto che da allora Marquez ha vinto solo 5 gare e perlopiù è stato il convitato di pietra fra assenze, rientri, annunci, interventi chirurgici, sfortune varie. Passiamo al secondo: Quartararo. All’epoca era un rookie, e che rookie: quell’anno in totale ottenne 6 pole ma…nessuna vittoria. E sembrava una beffa, perché Motegi fu il 4° GP quell’anno in cui Marquez vinse lasciando al secondo posto Fabio. Diventarono 5 con Valencia e Quartararo comincerà a vincere solo a Jerez l’anno successivo, proprio in occasione dell’infortunio di Marc. E siamo al terzo: Dovizioso. Il suo recente ritiro dalle competizioni suggella la differenza di epoche in questi tre anni in cui il circuito giapponese ha atteso il ritorno del Mondiale.