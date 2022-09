Nella sfida per il titolo della Moto2 il primo punto in terra giapponese lo mette a segno Augusto Fernandez, che segna il miglior tempo nell’unico turno di prove in programma il venerdì a Motegi. Curiosamente il pilota di casa e suo diretto avversario in classifica (4 punti di differenza lo separa dallo spagnolo) Ai Ogura si prende quasi quattro decimi e per ora finisce in seconda fila con il quarto tempo. Tra loro due ci sono il tailandese Somkiat Chantra e Pedro Acosta arrivato sulla spinta della vittoria ad Aragon. La gara di Motegi riprende il team della lotta al vertice e lo amplifica, perché correndo in Giappone darebbe un’opportunità, se non un vantaggio, a Ogura per accorciare il distacco, davvero esiguo a cinque gare dalla fine. Purtroppo è sempre più distante da queste dinamiche Celestino Vietti, sparito nelle ultime tre gare e superato anche da Aron Canet in graduatoria (quindicesimo oggi in FP1). Il ventunesimo tempo in apertura di week end non è un buon segno. Il miglior tempo tra gli italiani lo segna pertanto Tony Arbolino, sesto dopo un turno che l’ha visto anche al comando per diversi giri (e nonostante l’incendio che la sera prima ha messo fuori uso il suo box). E’ una classifica che al di là della sfida al vertice non offre molte indicazioni, per ora. Un solo turno a distanza di due anni dall’ultima gara corsa su questa tracciato può richiedere più tempo per trovare le misure. Vale per i piloti come per i tecnici che gli sistemano le moto. Gli altri italiani: Niccolò Antonelli ventiduesimo, Lorenzo Dalla Porta venticinquesimo, Alessandro Zaccone ventisettesimo, Simone Corsi ventinovesimo.