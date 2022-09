Acquazzone durante le qualifiche di Moto2 a Motegi. La MotoGP sarebbe dovuta scendere in pista alle 7:25 per le prove libere 3, ultima sessione prima delle qualifiche, ma il programma slitterà in attesa che la pioggia diminuisca di intensità. La caccia alla pole position (meteo permettendo) dovrebbe scattare dalle 8:05 italiane con Bastianini costretto a iniziare dal Q1. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

