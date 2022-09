Abbiamo dovuto aspettare 2 anni, 11 mesi e 7 giorni per rivedere in pole position Marc Marquez, che ha spezzato un lungo digiuno in qualifica che durava proprio dall'ultima volta che la MotoGP aveva corso a Motegi, nel 2019. Prima ancora della pandemia e del terribile incidente di Jerez, che ha maledettamente complicato la carriera del pilota di Cervera nelle ultime due stagioni. "Oggi il bagnato mi ha aiutato senza dubbio - ha esordito Marquez a Sky Sport -. Anche se c’è da dire che l’anno scorso andavo bene in queste condizioni, ma non guidavo con uno stile così pulito come ho fatto oggi. Quando non serve tanta forza, come accade sul bagnato, posso guidare come mi piace. Spero in futuro di poterlo fare anche con l’asciutto". Ma come sarebbero andate le cose se non avesse piovuto? "Sull’asciutto la prima o la seconda fila sarebbero state difficili da raggiungere - ha aggiunto -. L'obiettivo sarebbe stato partire dalla 3^ o 4^. Se in gara si correrà con l'asciutto, mi aspetto che tutti i piloti più forti verranno su da dietro. Sarà una corsa lunga e faticosa, ma questo buon risultato ci dà stimolo ed energia per il futuro".