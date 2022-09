Zarco ha chiuso 2° le qualifiche a Motegi, ma a fine giornata ha spiegato di essere stato ostacolato da Marquez: "Alla curva 3 è andato lungo, ma aveva già rallentato alla 1 e alla 2. Non sapevo che intenzioni avesse: lì ho perso tempo e non sono riuscito a fare un ultimo giro. Rispetto Marc: è un campione, ma quando sbaglia bisogna dirlo. Penalità? Non so come interpreteranno l'episodio...". Gara domenica alle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

MARQUEZ SU ZARCO - HIGHLIGHTS QUALIFICHE