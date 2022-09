Bagnaia è preoccupato, ma di certo non rassegnato al termine delle qualifiche del GP Giappone. Pecco ha avuto dei problemi con l'assetto della moto sul bagnato, la pioggia non ha dato tregua ai piloti per tutto il sabato (la terza sessione di prove è stata cancellata e le qualifiche posticipate di un’ora, per permettere alla pista di drenare un po' di acqua). Il pilota Ducati partirà dal 12° posto in griglia, la buona notizia per il piemontese è che non è andata molto meglio al rivale per il titolo Quartararo, che scatterà dalla 9^ casella. La gara dovrebbe svolgersi sull’asciutto, ma a prescindere Bagnaia è consapevole di avere dei problemi da risolvere con l’asfalto bagnato: "Quest’anno purtroppo sia in Indonesia sia qui in Giappone non siamo andati per niente sul bagnato, abbiamo avuto tante difficoltà. Non sento niente sulla moto, è il peggior feeling possibile - spiega Bagnaia al microfono di Sky -. Dobbiamo lavorare per capire cosa sta succedendo. Sicuramente una quarta sessione di prove mi sarebbe servita molto, però va detto che la condizione era uguale per tutti. Per fortuna ero già tra i primi dieci al termine del venerdì, altrimenti sarei arrivato ultimo in qualifica. Ho preso due secondi di distacco dal pilota più veloce, è una cosa fuori da ogni logica. Dobbiamo capire perché è successo tutto questo, non ho ancora guardato i dati, però secondo me il nostro potenziale è molto più alto. In gara sarà importante partire bene, attaccare da subito: il nostro potenziale sull’asciutto è altissimo, possiamo anche puntare alla vittoria o lottare per il podio, ci proverò".