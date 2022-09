Giornata positiva nelle qualifiche bagnate di Motegi per Viñales, che scatterà dalla 4^casella in griglia. "È il mio miglior risultato in queste condizioni - spiega il catalano, ospite di 'Talent Time - e sono molto fiducioso per domenica. Aiutare Espargaró per la corsa al titolo? Vediamo come andrà la gara, ma se sarò davanti proverò a vincere". Il GP del Giappone live alle 8 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

Due Aprilia in seconda fila a Motegi dopo le qualifiche 'pazze' di sabato, condizionate dal maltempo: 4° Maverick Vinales e 6° Aleix Espargaró in una giornata senz'altro positiva per la casa di Noale che avrà i suoi due 'cavalli' di razza in una posizione privilegiata rispetto alla concorrenza in una gara così complicata come quella giapponese. "Il nostro posto deve essere sempre là davanti - spiega Vinales, ospite di 'Talent Time' - e sono contento di essere riuscito a portare la moto in seconda fila. C'era molta tensione, perché non abbiamo avuto molto tempo per provare, ma sono davvero felice: credo sia stato il mio miglior risultato su una pista bagnata. Era un grosso punto interrogativo per me girare sull'acqua, era praticamente la mia prima volta in queste condizioni. Ma sono stato molto veloce soprattutto in qualifica e non posso che essere soddisfatto".