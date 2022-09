Quartararo ha chiuso al nono posto le qualifiche del GP Giappone e non può essere soddisfatto della performance della sua Yamaha: "Nei primi giri facciamo un buon ritmo, poi non miglioriamo e risultiamo troppo lenti - le sue parole a Sky -. Anche se poi la squadra guarda i dati e mi assicura che non è così. Non avere il feeling per andare più veloce è frustrante". La gara in diretta domenica 25 settembre alle 8 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

