Il pilota torinese è scivolato nell'ultimo giro del GP Giappone, mentre si trovava in nona posizione alle spalle del rivale per il Mondiale, Fabio Quartararo: adesso il distacco di Bagnaia dal Diablo sale a 18 punti. Ecco la fotosequenza della caduta di Pecco a Motegi: il ducatista si è ironicamente applaudito da solo per l'errore

GUARDA IL VIDEO DELLA CADUTA