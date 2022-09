Se non hai visto il GP Giappone, ecco le repliche!

Sedicesimo GP dell'anno a Motegi, con Marquez tornato sulla prima casella della griglia tre anni dopo la sua ultima pole proprio su questo circuito. La pioggia ha complicato i piani dei piloti in lotta per il Mondiale: Quartararo parte 9°, Bagnaia è 12°, Bastianini soltanto 15°, meglio Aleix Espargaró che scatta 6° con l'Aprilia. Come sarà andata la gara in Giappone? Qui tutto il programma delle repliche su Sky. E se non vuoi aspettare, puoi anche rivedere subito il Gran Premio su On Demand

Il Gran Premio di Motegi rappresenta un crocevia nella stagione 2022 della MotoGP: è la prima trasferta di quattro gare extra europee (Giappone, Thailandia, Australia e Malesia) che possono stravolgere la classifica del Mondiale. A tre anni dalla sua ultima pole nel 2019 a Motegi, Marquez è tornato sulla prima casella della griglia proprio sulla pista giapponese. Per Marc si tratta della prima pole dopo la quarta operazione all'omero del braccio destro dello scorso 2 giugno. Per quanto riguarda i piloti in lotta per il Mondiale, il migliore in qualifica è stato Aleix Espargaró 6° con l'Aprilia. Il leader della classifica Quartararo parte 9°, Bagnaia è 12°, Bastianini soltanto 15°. Se non siete riusciti a seguire la gara in diretta, nessun problema: la programmazione di Sky Sport vi permette di vedere e rivedere tutto sul Gran Premio del Giappone.