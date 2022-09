La MotoGP correrà per la prima volta in Kazakistan a partire dal 2023: Dorna e Fim hanno annunciato un accordo di cinque anni, che partirà dalla prossima stagione. Si tratta del 30° Paese diverso a ospitare il Motomondiale a partire dal 1949. Intanto la MotoGP torna in pista in Thailandia, gara domenica 2 ottobre alle 10 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

GP THAILANDIA, LA GUIDA TV