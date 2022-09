Buriram circuito simbolo? Ma se ci sono stati solo due GP ed è assente dal 2019. Sì, Buriram è un circuito simbolo, simbolo di un’epoca, quella dell’apice della carriera di Marc Marquez, quando sembrava poter gestire gli avversari a piacimento, decidendo come e quando andare a vincere, senza possibilità di replica. È lui infatti l’unico vincitore di Buriram in top-class, ma è il modo in cui lo ha fatto che ci fa tornare indietro al Marquez imbattibile di quegli anni. Ebbene, in entrambe quelle gare lo spagnolo lasciò in testa i suoi rivali principali (Dovizioso e Quartararo), per poi andarli a beffare con un sorpasso all’ultimo giro, alla curva 5 ed alla 2, per gli amanti della precisione. Era un Marquez disarmante e straripante, che non a caso nel 2019 colse qui il suo ultimo mondiale a tutt’oggi. E non sono solo i successi di Marquez a essere emblematici a Buriram: ottenuti da vero padrone della situazione, ma anche le performance delle altre Honda. Senza Marc, il miglior risultato per il team giapponese qui sarebbe stato un 7° posto. Era un campanello d’allarme, qui come in molti altri circuiti, che è esploso nelle mani di Honda dopo l’infortunio del pluricampione di Cervera, con i risultati che si sono allineati a quel misero settimo posto: poco più, poco meno.