La MotoGP torna subito in pista a Buriram, tracciato che evoca dolci ricordo a Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, i principali contendenti nella lotta al titolo Mondiale. Ma anche Aleix Espargaró, terzo in classifica, vuole giocarsi le sue carte. GP Thailandia domenica 2 ottobre

Il weekend del Giappone è stato strano per tutti, un po’ per il jet lag post Aragon, un po’ per i pochi chilometri percorsi con due sessioni di prove libere in meno, un po’ per la pioggia del sabato. Ma il risultato è stato una sorpresa, con due dei primi tre in classifica del Mondiale che per motivi diversi non hanno fatto punti e uno, Quartararo, che per allungare si è fatto bastare un ottavo posto. In Thailandia il campione in carica della MotoGP e il suo rivale più vicino, Bagnaia, arrivano con buoni ricordi e migliori ambizioni. Quartararo secondo dopo un epico duello con Marquez nel 2019, Pecco vincitore in Moto2 nel 2018, uno con l’obiettivo di continuare a spremere il massimo da una Yamaha che non vince dalla pausa estiva, l’altro cosciente di avere per le mani la moto che ha vinto tutte le gare successive all’ultimo successo del francese, quattro delle quali proprio grazie a lui.