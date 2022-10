"Le sogno anche di notte, vedo moto italiane dappertutto...". La situazione è più o meno simile a quella del GP d'Austria, quando Fabio Quartararo aveva sdrammatizzato con una battuta sulla sua vita da 'circondato'. Perché anche in Thailandia il francese della Yamaha sarà accerchiato dai motori Ducati: tre davanti (Bezzecchi, Martin e Bagnaia) e altrettante dietro (Zarco, Bastianini e Miller), ma il leader del Mondiale sembra avere la ricetta per 'sopravvivere' allo strapotere della scuderia emiliana. "Intanto spero di mantenere la 4^ posizione dopo la partenza - spiega - e poi mi giocherò tutto all'ultima curva, il tratto in cui penso possa sperare in una vittoria". Il transalpino ha ancora un vantaggio di 18 punti su Bagnaia e 25 su Aleix Espargaró (che scatterà dalla 13^ casella) e appare fiducioso per domenica. "Se parliamo di posizioni, non credo si potesse fare di più in qualifica - prosegue Quartararo - ma il tempo si poteva migliorare, anche se nel time attack sono andato davvero al limite. Ho fatto un piccolo errore in curva 4 e nella 8 ho perso un decimo, ma ho fatto tutta la FP4 con la gomma usata senza fermarmi e credo che il mio passo sia abbastanza forte per giocarmi le mie chance in gara".