Bagnaia chiude il GP della Thailandia al 3° posto, mentre Quartararo è 17° al traguardo. Pecco adesso ha un distacco di appena 2 punti dal francese, a tre gare dalla fine del Mondiale: "Ho chiesto di non avere segnalazioni sulla posizione di Fabio, avevo bisogno di concentrarmi solo sulla mia guida. Sapevo che il mio potenziale sul bagnato era questo, non quello che abbiamo dimostrato in Giappone. Ho dato tutto quello avevo, ma le persone che mi vogliono bene mi hanno dato una grande mano"

"Dal momento in cui la gara è iniziata ho cercato solo di restare il più vicino possibile alla moto che avevo davanti. Sapevo che il mio potenziale sul bagnato era questo, non quello che abbiamo dimostrato in Giappone. Devo ringraziare la mia squadra che ha soddisfatto le mie richieste, abbiamo tirato fuori un potenziale altissimo in tutto il weekend, sia sull’asciutto sia sul bagnato. Sono veramente contento"

Adesso sei a -2 da Quartararo in classifica, è stata una gara fondamentale in chiave Mondiale?

Sapevi delle difficoltà di Quartararo durante la gara? Il box ti aggiornava sull’andamento del Mondiale?

"Ho chiesto già dalla gara in Giappone di non avere segnalazioni a riguardo. Da ora in avanti sì, perché abbiamo un distacco di appena due punti, ma prima non volevo nessuna informazione con un divario maggiore in classifica. Avevo bisogno di concentrarmi soltanto sulla guida"