Pecco mai così vicino a Quartararo: da -91 a -2

Miguel Oliveira a Buriram conquista la settima vittoria della KTM : un dato non epocale che, anzi, dà la misura del dominio Ducati in questo campionato. Perché questa settima vittoria KTM impedisce la settima vittoria consecutiva Ducati , che si sarebbe portata a quota 70 in totale, dieci volte tanto. Per Oliveira è la seconda vittoria stagionale, entrambe sul bagnato: l'altra a Mandalika, a benedire le piogge di quelle regioni del globo. Per la Ducati, un traguardo simbolico: 171^ gara a podio, ad eguagliare la MV Agusta , il team italiano con più podi nel motomondiale. Il prossimo obiettivo è piuttosto distante: si tratta del 3° posto di tutti i tempi , occupato dalla Suzuki (232 gare a podio). Sul versante vittorie, la MV Agusta rimarrà primatista italiana ancora per un po': sono 139 i successi, esattamente 70 in più , o se vogliamo, poco più del doppio, del marchio di Borgo Panigale.

Il decimo poleman

Era già record a nove, a Buriram abbiamo fatto 10 poleman quest'anno. Ancora un italiano, ancora su Ducati: si tratta di Marco Bezzecchi. È una stagione da record per i nostri colori: per la prima volta contiamo 4 poleman (Bagnaia, Bastianini, Di Giannantonio, Bezzecchi) e per la prima volta tre di essi conquistano la loro prima pole (Diggia al Mugello, Bastianini a Spielberg, Bezzecchi a Buriram). Continua a sbalordire la Ducati, in grado di portare ben 7 diversi piloti in pole in un anno (record assoluto) e di monopolizzare la prima fila per la sesta volta nel 2022. È il miglior valore per un team dal 1997, quando la HONDA ci riuscì 7 volte (e allora le prime file erano composte da 4 piloti), dato record da quando i dati sono disponibili (1977).